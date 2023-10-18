Канделаки рассказала, как тестируют детей на кастинге в «Умнее всех»

Перед тем, как попасть на передачу «Умнее всех», дети проходят ряд тестов. Об этом рассказала ведущая программы, медиаменеджер Тина Канделаки.

Кастинг, по ее словам, сложный. Заявки изучает команда редакторов, а дети проходят ряд тестов, в том числе на стрессоустойчивость.

«Для участников очень важна стрессоустойчивость, умение не только чему-либо научиться и что-либо запомнить, но еще это и продемонстрировать в достаточно сложных конкурентных условиях», — рассказала она в интервью изданию «7Дней.ru».

Канделаки добавила, что сейчас среди детей стало модным быть умным, и ей импонирует этот факт. Создатели контента стараются идти в ногу со временем, чтобы создавать продукты, которые будут интересны детям.

Шоу «Самый умный» выходило на протяжении 10 лет — с 2003 по 2013 год. В 2023 году стало известно о ребрендинге программы. Теперь она идет на телеканале «Пятница!» под названием «Умнее всех».

Напомним, сын Тины Канделаки появится в сериале «Постучись в мою дверь». Молодой человек рассказал об этом сам и признался, что прошел кастинг, не являясь профессиональным актером.