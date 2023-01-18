«Я тоже живой человек»: пользователи Сети раскритиковали внешний вид Бородиной

Каждая знаменитость хоть раз в жизни сталкивалась с тем, что ее обвиняли в чрезмерном употреблении фотошопа и фильтров в соцсети. Сегодня подобная критика обрушилась и на Ксению Бородину. Тем не менее телеведущей нашлось, что ответить негодующим. Звезда предстала перед публикой в растянутой пижаме и с патчами под глазами и прокомментировала сложившуюся ситуацию.

По словам девушки, она неоднократно показывала свое лицо без фильтров. Кроме того, знаменитость нередко можно наблюдать на телевидении, где просто невозможно появление в кадре в неестественном виде. Также Бородина без стеснения добавила: ей нравится сниматься для социальной сети с различными эффектами, скрывающими все несовершенства внешности. Ксения — живой человек, и, несмотря на тщательный уход за собой, даже у нее иногда появляются на лице высыпания.

«Вы можете меня постоянно лицезреть на телеке, где нет фильтров. Я не переживаю по поводу того, как я выгляжу. Да, мне нравится сниматься с фильтрами, потому что не всегда ты в ресурсе и есть идеальный свет. Те, кто видят меня в жизни, постоянно хвалят мою внешность. Я живой человек, у меня тоже могут быть высыпания», — высказалась телеведущая.

К слову, многие пользователи Сети оценили смелое появление в кадре Ксении и отметили, что она действительно прекрасно выглядит.

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