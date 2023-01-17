«Всё в хлам»: в доме Ксении Бородиной произошел погром
«Что мне делать?»: Ксения Бородина сообщила о ЧП и обратилась за помощью к подписчикам .
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Ксения Бородина довольно активно ведет свою социальную сеть. Телеведущая всегда откровенно отвечает на вопросы подписчиков о семейных отношениях и секретах красоты. Вчера вечером произошел тот редкий случай, когда сама знаменитость обратилась за помощью к фолловерам.
Так, звезда сообщила о том, что ее дочь оторвала ручку от холодильника. Бородина осталась в замешательстве: она не знает, что делать и как теперь пользоваться техникой. По словам телеведущей, «все в хлам оторвано».
«Ребята, у меня к вам очень важный вопрос: в вашей жизни были такие случаи, что дети ломали ручки от холодильника? Есть ли тут представители данной компании? Что мне делать? Как быть? Все в хлам оторвано! Ручки, не стало, как говорится», — обратилась Ксения к своим подписчикам.
Ксении нужен совет своих поклонников
Фото: Из профиля Instagram* Бородиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Ранее сообщалось о том, что Мирослава Карпович впервые заговорила про отношения с Павлом Прилучным. Комментарий актрисы читайте в этой статье.