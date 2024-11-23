«Я тоже не поняла»: девушка Гуфа эмоционально высказалась о его предложении руки и сердца

26-летняя невеста Гуфа поделилась поделилась эмоциями после полученного предложения во время концерта выйти замуж.

Ради сольного концерта в Москве, который состоялся на VK Stadium, рэперу даже разрешили покинуть рехаб на один вечер. Однако, как оказалось, у Алексея Долматова были свои планы на это выступление.

Посреди концерта Гуф публично признался в любви Разият Салаховой и предложил выйти за него замуж. Он вручил девушке букет красных роз и кольцо, после чего обнял ее.

Разият Салахова заявила в личном блоге, что не ожидала такого поступка со стороны Алексея Долматова, поэтому его предложение узаконить отношения удивило ее. Кроме того, это будет уже третий брак артиста. Трогательный момент успели запечатлеть поклонники, а девушка не сдержалась и опубликовала видео с предложением в личном блоге.

Подписчики Салаховой начали активно писать комментарии с поздравлениями и задавать различные вопросы по поводу ее реакции и желаний на будущее. При этом девушка не стала ничего утаивать и разоткровенничалась, отвечая на все, что ей написали.

Одна из поклонниц написала о том, что была в шоке от увиденного. По словам Разият, в моменте она испытала такие же эмоции и чувства, как и все, ведь она не ожидала получить предложение руки и сердца так скоро.

«Я тоже не поняла. Ничего не сказала. Я была в шоке», — призналась Салахова в социальных сетях.

Также девушка не пропустила шутливые комментарии, связанные с его бывшей женой Айзой-Лилуной Ай. Невеста иронично ответила, что все еще верит в их с Гуфом любовь.

Кроме того, различные коллеги Разият и популярные блогеры не остались в стороне и публично поздравили с новым статусом в отношениях: «Как же неожиданно он это сделал! Поздравляю!», «Романтика. Поздравляем! Какая красивая невеста!», «Не подведи нас! Алексей пусть тоже», «Очень неожиданное видео в ленте. Пусть у вас все получится!».

Ранее мы писали о том, что Гуфа выпустили из рехаба после погрома в бане.