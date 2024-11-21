Поехал на саундчек: Гуфа выпустили из рехаба после погрома в бане

Рэпер Алексей Долматов, известный для большинства слушателей как Гуф, покинул реабилитационный центр, куда попал после дебоша в бане. В скором времени он вернется туда вновь, чтобы продолжить лечение от зависимостей.

Целью артиста стало ближайшее выступление, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. У Гуфа запланирован концерт. Видимо, Долматов не захотел подводить фанатов и приостановил восстановление ради работы.

Журналисты, которые видели Гуфа, рассказали, что тот сильно похудел. От рехаба он направился на автомобиле в сторону концертной площадки. Вернуться в центр артист планирует после выступления, заявил прессе его помощник.

Долматов оказался в рехабе после скандала в бане. Там он устроил драку с сотрудником полиции. Кроме того, у рэпера произошел очередной наркотический срыв. В клиниках по реабилитации Алексей пребывает уже не в первый раз.

Ранее блогер Айза призналась, что Гуф хочет увидеть ее и детей. Она посвятила бывшему мужу пост в социальных сетях.