«Я только сегодня все поняла»: Лера Кудрявцева воссоединилась с Сергеем Лазаревым в Санкт-Петербурге

Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в Санкт-Петербург ради своего экс-возлюбленного, певца Сергея Лазарева. Знаменитость поддержала артиста на концерте и публично обратилась к нему после шоу в личном блоге.

Недавно Лера Кудрявцева посетила шоу Сергея Лазарева «Я не боюсь» в Санкт-Петербурге. Позднее телеведущая вышла на связь в соцсети и поделилась впечатлениями о концерте. Знаменитость предстала перед камерой в белой футболке, клетчатой рубашке и голубых джинсах. Она также опубликовала фрагменты выступления бывшего возлюбленного и полный зрительный зал и призналась, что осталась в восторге от концерта.

«Два с лишним часа шоу. Сергей пел все живьем, при этом танцевал, каждые пять минут менял костюмы. Это потрясающе красивое шоу! И я только сегодня, спустя столько лет нашей дружбы поняла, какой Сережа большой, великолепный, потрясающий артист. Сережа, я так тобой горжусь! Я из зала как зритель поняла, какой ты классный Артист с большой буквы, я так тобой горжусь, что у меня даже нет слов. Серень, ты огромный молодец!» — обратилась Лера Кудрявцева к Сергею Лазареву.

После концерта экс-возлюбленные встретились за кулисами. Лера Кудрявцева поделилась роликом, на котором запечатлела Сергея Лазарева.

«Сидим чаечек пьем, водичку. Рассуждаем о жизни. Ты великий артист, поздравляю тебя», — высказалась телеведущая.

Напомним, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев состояли в отношениях с 2008 по 2012 год. После расставания артисты остались близкими друзьями. Телеведущая и певец часто видятся на светских мероприятиях и приглашают друг друга на семейные праздники. Также на протяжении многих лет знаменитости вместе ведут шоу «Песня года».

Ранее сообщалось о том, что Сергей Лазарев ворвался в номер к Лере Кудрявцевой в Сочи и в шутку назвался ее «любовником».