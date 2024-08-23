«Молодой, красивый»: Сергей Лазарев в Сочи ворвался в номер к экс-возлюбленной Лере Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева прилетела в Сочи на международный музыкальный конкурс «Новая волна-2024» и разместилась в одном отеле с экс-возлюбленным, певцом Сергеем Лазаревым. 52-летняя ведущая призналась, что исполнитель хита «Я не боюсь» внезапно постучался в ее номер со словами: «Любовник твой пришел».

Веселый инцидент попал на видео, которым Лера поспешила поделиться с подписчиками в своем блоге. В ответ на провокационную фразу звезда заявила, что у нее нет любовников, но дверь все-таки открыла.

«Молодой, красивый... Ну не очень молодой, но красивый», — с улыбкой сказал 41-летний Лазарев и гордо зашел в номер Кудрявцевой.

Также за кулисами фестиваля Сергей поинтересовался у Леры секретом ее молодости.

«Вечно молодая. Как так можно вообще, я вообще не понимаю. Лера, ты реклама криокамеры?» — обратился артист к Кудрявцевой.

В ответ она в шутку заявила, что просто пьет кровь Лазарева.

Ранее Филипп Киркоров посетил открытие «Новой волны» и вышел к журналистам в черной майке без рукавов и брюках, сидящих по фигуре. Сотрудники СМИ отметили накаченное тело Филиппа. По словам певца, чтобы поддерживать форму, он записался в спортзал и занимается там по 5 часов в день.