«Я только рада!»: Полина Гагарина ответила на слухи о паузе в карьере

В середине марта в Сети стали активно обсуждать, что Полина Гагарина приостанавливает свою музыкальную карьеру. Певица опровергла эти слухи в эфире программы «Однажды...».

Информация о прекращении карьеры Гагариной появилась сразу после ее выступления в Лужниках. В тот день артистка заявила, что совсем скоро у нее будут совершенно другие концерты, однако ей нужно время на отдых.

Как утверждает исполнительница хита «Кукушка», новость о паузе в карьере - это лишь домыслы представителей СМИ. Полина Гагарина вовсе не планировала прекращать выходить на сцену. Но, несмотря на это, она не держит зла на журналистов.

«Наша любимая пресса все любит преувеличивать и приукрасить. Пусть говорят, я только рада, главное, чтобы имя правильно писали, как говорили Майя Плисецкая и Мадонна», – иронично прокомментировала певица.

Ранее мы писали, как фигуристка Евгения Медведева справляется с критикой в свой адрес. Девушка отметила, что не раз сталкивалась с хейтом.