«Я только работал»: Киркоров откровенно ответил на вопрос о завершении карьеры

Певец Филипп Киркоров вот уже десятки лет выступает для зрителей. С течением времени артист стал очень сильно уставать. В связи с этим короля отечественной эстрады спросили о возможном завершении карьеры, а он в пользу этого привел несколько сильных доводов.

Киркоров откровенно ответил на вопрос о завершении карьеры во время интервью с блогером и рэпером Эльдаром Джараховым на YouTube-канале ДЖАРАХОВ. Исполнитель заявил, что уже длительное время выступает на сцене и очень многое пропустил в своей жизни. Помимо работы, в ней было не так много всего.

«Знаешь сколько мимо прошло всего?! Жизнь, встреч, путешествий, знакомств, просто отдыха. Банального отдыха. Я только работал», — признался Киркоров.

Ситуация изменилась только недавно, когда певец понял, что у него есть любимый человек и дети. Что касается завершения карьеры, то артист пока не думал об этом, наоборот, в его планах продолжать радовать слушателя.

Ранее стало известно, сколько король отечественной эстрады потратил на украшение новогодней елки. На все ушел практически миллион рублей.