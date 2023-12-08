Филипп Киркоров потратил на украшение новогодней елки почти миллион рублей

Певец Филипп Киркоров активно готовится к встрече Нового года и уже начал украшать дом. Он решил не скупиться на декоре и потратил на праздничную елку 811 тысяч рублей.

Киркоров установил на первом этаже пятиметровое дерево, декорированное в красных, белых и золотых тонах.

По данным Telegram-канала «Звездач», только за дерево высотой пять метров и диаметров 2,6 метра Киркоров заплатил 237 тысяч рублей. Новогодние игрушки обошлись 56-летнему поп-королю в 350 тысяч рублей. За гирлянду он заплатил еще 42 тысячи рублей. Кроме того, пространство вокруг елки украшают новогодние фигурки стоимостью 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в школе Санкт-Петербурга 14-летнюю ученицу ударило током при украшении новогодней елки в классе. Подросток вешала бумажную гирлянду и в какой-то момент облокотилась на интерактивную доску. Ученица не сказала о случившемся педагогу и просидела еще два урока. В какой-то момент несовершеннолетняя не смогла писать – рука онемела.