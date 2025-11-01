«Сначала подумала, что брежу»: Юлия Барановская рассказала, как очнулась в реанимации

Телеведущая Юлия Барановская пообщалась с журналистами на премии «Золотой граммофон». Знаменитость рассказала, как очутилась в реанимации во время рабочей поездки в Салехард.

Telegram-канал Звездач опубликовал видеоответ ведущей шоу «Мужское/женское». По словам Барановской, когда ухудшилось самочувствие, то она сама за себя испугалась. Страх Юлии был оправдан тем, что она оказалась реанимации, куда поступают пациенты в тяжелом состоянии.

В итоге Барановскую успешно прооперировали. После пробуждения она увидела сына в медицинской маске и подумала, что бредит наяву.

«Знаете, когда ты открываешь глаза после операции и видишь своего сына, в маске закутанного, для меня это было очень неожиданно. Сначала я подумала, что брежу. Он не отходил от меня ни на шаг, глаза, конечно, у него были испуганные», — рассказала Юлия.

Сейчас жизни и здоровью телеведущей ничего не угрожает. Она проходит восстановление и пока не ездит в командировки.

Ранее сообщалось, что Барановскую в Салехарде оперировал дежурный врач. Специалист с 12-летним стажем занимается удалением доброкачественных и кожных новообразований проводит другие хирургические манипуляции.