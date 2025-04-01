«Я-то что? У детей есть мамы»: оставивший семью Евгений Цыганов высказался о воспитании наследников

Евгений Цыганов, оставивший ради Юлии Снигирь гражданскую жену с семью детьми, высказался о воспитании наследников. В беседе с The Voice актер признался, что не пользуется авторитетом у детей.

31 марта Евгений Цыганов появился вместе с женой Юлией Снигирь появился на премьере фильма «Батя-2: Дед» в московском кинотеатре «Октябрь». В разговоре с журналистами актер поделился откровениями о своей семье. Артист, исполнивший в ленте главную роль, признался, что для съемок в ленте он перенял некоторые черты своего отца.

По сюжету фильма семейная пара решила развестись, и мужчина захотел забрать сына к себе на осенние каникулы, но тот сбегает к деду в деревню. В связи с этим у Евгения Цыганова поинтересовались, смог ли бы он оставить детей в деревне и остаться в городе. В ответ актер не стал скрывать, что у него даже «никто бы не спросил», поскольку он не пользуется авторитетом как в семье бывшей гражданской жены, так и в нынешней.

«Я-то что? У детей есть мамы. Так что тут такое дело… Меня даже никто бы не спросил», — заявил Евгений Цыганов.

Напомним, Евгений Цыганов оказался в центре скандала, когда в 2015 году оставил гражданскую супругу Ирину Леонову с семью детьми. Уже через год исполнитель главной роли в фильме «Мастер и Маргарита» женился на Юлии Снигирь, от которой у него родился восьмой ребенок. Сам артист уверял: он не бросал ни экс-возлюбленную, ни детей, и поддерживает связь с наследниками и всячески помогает им.

«Не было как такового развода, я никого не бросал: детей или женщину. Для меня это странные формулировки, потому что они дорогие и близкие мне люди. Это действительно противная неверная формулировка для меня. Самая главная неправда — это то, что есть какое-то расставание. Я не отнекиваюсь, что ничего не было», — утверждал актер.

Ранее мы писали о том, что Евгений Цыганов публично обратился к сыну от первого брака в день его 18-летия со словами: «Тот неловкий момент».