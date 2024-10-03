«Красивый парень вырос»: Евгений Цыганов поздравил сына с 18-летием

Актер Евгений Цыганов поздравил сына Никиту с 18-летием. Он опубликовал фото, на котором ему самому примерно столько же лет.

Соответствующая публикация появилась в личном блоге Цыганова.

Актер разместил похожие черно-белые снимки. На одном Никита делает записи в тетрадь, сидя в наушниках. На другом – сам Цыганов.

«Тот неловкий момент, когда сыну исполняется 18, а ты продолжаешь чувствовать себя 16-летним», - подписал он.

Интернет-пользователи в комментариях писали, как похожи сын и отец. «Вылитый вы», «Как под копирку», «Красивый парень вырос», - писали в комментариях.

Напомним, у актера семеро детей от Ирины Леоновой. Самому младшему – 10, а старшей – 19.

С 2019 года Цыганов женат на актрисе Юлии Снигирь. В 2016 году она родила от него сына.

Ранее актер приехал поддержать супругу на премьере сериала в Сочи. Он появился со словами «здравствуйте, я муж».