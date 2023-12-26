«Я терял голос, но очень хотел петь»: победитель шоу «Голос» рассказал о мечтах

Победитель седьмого сезона шоу «Голос» Петр Захаров рассказал, как потерял голос и загадал желание его вернуть. Своими традициями и мечтами он поделился в интервью WomanHit.ru.

Перед наступлением Нового года исполнитель рассказал о желаниях. По его словам, они у него сбывались, и даже случались чудеса.

«Они не случались вмиг, прямо 1 числа, но они каким-то магическим образом сбывались по прошествии времени. Допустим, когда я терял голос, но очень хотел петь, я это желание загадывал, я старался его реализовывать и в итоге оно сбывалось», – поделился артист.

Захаров вспомнил детские годы, когда родители старались угадать его желания. Они задавали косвенные вопросы, а на утро подарок лежал под елкой.

«Родители говорили: «Видишь, стоит только захотеть, и Дедушка Мороз обязательно исполнит твое желание». Вот это было для меня чудом», – рассказал певец.

Петр признался, что очень серьезно относится к своему здоровью, а тем более голосу. Зимой артист старается как можно меньше дышать холодным воздухом.

«Я знаю, звучит очень скучно, но, к сожалению, это особенность моей жизни. Я не разговариваю на улице уже при температуре ниже + 8 градусов. Когда я нахожусь на улице в зимнее время, я общаюсь исключительно игрой в крокодила», – заявил звезда.

В холодное время года Захарову приятнее наблюдать за сугробами из окна.

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