«Я теперь Дранга»: беременная Агата Муцениеце побывала в МФЦ

Актриса Агата Муцениеце официально сменила фамилию в документах. Звезда «Закрытой школы» вышла на связь из МФЦ, где занималась переоформлением документов после замужества.

Вместе с Агатой в учреждение пришла ее подруга, блогер Александра Рей. Она в шутку возмутилась, что актриса назначила необычное место встречи.

«Потому что я теперь Дранга!» — заявила Муцениеце.

Она также пообещала, что тоже поддержит подругу после ее замужества. По мнению Агаты, Александре будет проще, так как после совместного посещения МФЦ она уже будет знать, что делать.

«Хотя ты не иностранка, тебе попроще будет. Но с другой стороны, может, замуж за иностранца выйдешь», — резюмировала Муцениеце.

Актриса является гражданкой Латвии, она находится на последних месяцах беременности. В конце августа Агата вышла замуж за аккордеониста Петра Дрангу. В первом браке с Павлом Прилучным у нее родились двое детей: Тимофей и Мия.

