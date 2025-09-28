Иван Чуйков пришел в кабаре, чтобы поддержать беременную Муцениеце на сцене

Беременная Агата Муцениеце неожиданно вернулась в кабаре, где ранее работала. Актриса вышла на сцену и исполнила песню, а за кулисами ее поддерживал экс-возлюбленный Иваан Чуйков.

В личном блоге звезда «Закрытой школы» опубликовала видеоролик, на кадрах которого запечатлена на сцене кабаре. Для номера она выбрала черное платье в пол с разрезом до бедра, отрытыми плечами и расклешенной ниже талии юбкой. Фасон подчеркнул заметно округлившийся живот артистки.

Агата не стала скрывать, что видео записал бывший возлюбленный Иван Чуйков. После расставания они смогли сохранить дружеские отношения.

Напомним, после разрыва с Чуйковым Муцениеце встретила аккордеониста Петра Дрангу. Их отношения долгое время считали пиаром, как и с Чуйковым, но на майских праздниках музыкант неожиданно сделал актрисе предложение руки и сердца, и она ответила «да». Перед свадьбой Агата обещала жениху уволиться и слово свое сдержала. Выход Муцениеце на сцену был приурочен к юбилею кабаре.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце после примирения с 12-летним сыном Тимофеем, рожденным в браке с Павлом Прилучным, все чаще стала демонстрировать семейную идиллию в личном блоге. Мальчик долгое время жил у отца и отказывался возвращаться к матери, пока его местожительство не определил суд.