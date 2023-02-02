«Я тебя жду»: сумасшедшая вдова Николая Караченцова раскрыла, что говорит ей голос мужа

Вдова умершего актера Николая Караченцова Людмила Поргина назвала себя «сумасшедшей» и призналась, что общается с покойным. Супруг зовет ее к себе и обещает носить на руках.

«Я с ним общаюсь, ощущаю его запах», - призналась Поргина.

На вопрос, как часто это происходит, актриса заявила, что «регулярно». Она вспомнила, что будучи в коме, Караченцов говорил: «Ты можешь со мной разговаривать. Ты меня не услышишь. У вас нет связи с нами. А у нас – есть». Также он просил, чтобы супруга по утрам красила губы, выпрямляла спину и ярко одевалась.

Поргина признается, что ей «совсем не страшно» слышать голос мужа. По признанию артистки, однажды супруг произнес: «Я тебя жду. Буду носить тебя на руках, чего не мог делать в последние годы, так как был инвалидом, и петь песни».

Поргина каждый день начинает с разговора с мужем.

Об общении актрисы с мертвецом известно священникам: они считают, что некоторые люди не ощущают разрыва между мирами. В церкви от Поргиной часто встают подальше, потому что думают, что она сумасшедшая.

«Я и не спорю. Я, действительно, сумасшедшая», - заключила артистка.

Ранее Поргина назвала «праздником» смерть подруги Инны Чуриковой.