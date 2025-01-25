«Я тебя, скотина, сыграю»: звезда фильма «Вокзал для двоих» Ольга Волкова рассказала о мести обидчикам

Звезда фильмов «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс» Ольга Волкова раскрыла свой способ мести обидчикам и хамам. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» актриса призналась, что в ответ на оскорбления играет недоброжелателей в кино.

Ольга Волкова заявила, что не терпит хамства в свой адрес, но нашла способ мстить обидчикам. По словам артистки, она использует их образы при подготовке к съемкам в кино. Именно так, например, появилась одна из ее ролей — врач-офтальмолог из фильма «Привет, дуралеи!».

«Вот, предположим, тебе хамят или видишь ситуацию какую-то жуткую. Я думаю: „Я тебя, скотина, сыграю. Дай Бог только, чтобы роль подошла“», — поделилась Ольга Волкова.

Актриса также рассказала предысторию появления своей героини. Однажды Ольга Волкова вместе с сыном Иваном отправилась на медицинский осмотр к офтальмологу, которая оскорбила ее сына, назвав его «недоразвитым».

«Голос из глубины: „Мамаша, он что у Вас, недоразвит?“. Я хотела сказать, что я недоразвитая, я не понимаю. „Подойдите ко мне, сядьте и крепко зажмите ребенка между колен“. Ее не видно. Мы идем, я сажусь, Ваньку держу, поглаживаю по спине. Луч света направляется на его глаза, и тут же голос: „Врожденное косоглазие, мамаша. Вам никогда не говорили?“. Луч света падает на мои глаза. „И Вы, мамаша, косая“. Мы вышли, от хохота умирали», — рассказала артистка.

После неприятного инцидента режиссер Эльдар Рязанов предложил Ольге Волковой роль офтальмолога в комедии «Привет, дуралеи!» и та сразу же согласилась, поскольку уже имела прототип своей будущей героини.

Ранее сообщалось о том, что Ольга Волкова рассказала о блате в кино.