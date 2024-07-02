«Рязанов очень любил Ахеджакову»: актриса Ольга Волкова рассказала о блате в кино

Актриса Ольга Волкова заявила, что Рязанов прощал Ахеджаковой незнание сценария. Об этом она рассказала в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

Ольга Волкова получила известность благодаря роли официантки в фильме Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». По воспоминаниям актрисы, режиссер картины был особенно строг к ней. А вот к уже состоявшейся в то время звезде Лии Ахеджаковой, наоборот, благосклонен.

«Он очень любил Лиечку Ахеджакову. Если она забывала текст — это ничего, а если я слова забывала, то говорил: „Иди учи текст!“ Со мной Эльдар Александрович был строг», — пожаловалась она.

Отметим, что сама Лия Ахеджакова хвалила работы Эльдара Рязанова. Актриса заявляла, что режиссер обладал невероятным чувством юмора, которое притягивало к экранам зрителей.

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