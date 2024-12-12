«Колхоз»: Люсю Чеботину раскритиковали за бежевые трусы под черным платьем из синтетики

Певицу Люсю Чеботину раскритиковали за бежевые трусы под черным полупрозрачным платьем из синтетики. Образ артистка дополнила клатчем, но его размеры также подверглись критике.

Фото с певицей опубликовал звездный стилист Алеко Надирян.

Интернет-пользователи писали под снимком: «Люська колхоз», «Черные трусы надо было надеть», «Хоть каплю бы элегантности».

На наряд певицы также обратил внимание Telegram-канал «Светский интроверт». Его авторы отметили, что певица выглядела на мероприятии «дешево».

«Господи, ну что за слепые и безрукие стилисты одевают Люсю Чеботину?... Очень интересно знать, что это за колхозный закос от Mugler и кто додумался надеть под этот синтетический ужас бежевые трусы и снабдить это клатчем размером с галактику», - говорится в публикации.

Ранее Чеботина признавалась, что раньше не ощущала себя красивой. Она выходила на сцену и стеснялась.