Тина Канделаки прокомментировала судебный процесс с блогершей Лерчек. Об этом сообщает StarHit.

Медиаменеджер Тина Канделаки отреагировала на домашний арест обвиняемой в мошенничестве Валерии Чекалиной. По словам Канделаки, знаменитости зарабатывают проблемы с налогами после того, как на них внезапно сваливаются огромные гонорары.

«Как только вы начинаете зарабатывать, а ваши доходы начинают превышать среднюю заработную плату по стране, вы понимаете, что у вас появляются деньги, которые вы не знаете, куда потратить, и хотите куда-то вложить», — рассказала она.

Канделаки посоветовала в таких случаях нанимать юристов и финансистов, которые бы помогли с уплатой налогов. Она также предостерегла остальных знаменитостей, которые сотрудничают с каналом ТНТ.

«Если у тех, с кем мы работаем, будут проблемы с законом, то мы этих людей будем менять в наших последующих проектах. В текущих проектах канала мы их, конечно, поменять не можем, потому что они уже отсняты. Но репутационно, надеюсь, вопросы с тем же Лерчеком, найдут ответы», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что блогершу Валерию Чекалину посадили под домашний арест до 26 ноября.