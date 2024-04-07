«Я тебя люблю»: дочь лидера рок-группы «Алиса» Вера Кинчева трогательно обратилась к умершей сестре

В апреле 2023 года в семье лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева случилась трагедия: умерла его 36-летняя приемная дочь Мария Кинчева-Панфилова. Семья тяжело переживает потерю молодой женщины, которая слишком рано ушла из жизни. Ее сестра Вера решила обратиться к Марии в трогательном обращении в социальных сетях.

32-летняя наследница рок-музыканта до сих пор горюет из-за потери сестры. В годовщину ее смерти Вера Кинчева разместила в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) архивные снимки с Марией. Актриса призналась, что еще ощущает присутствие родственницы.

«366 дней, как моя Маша превратилась в мою волшебную силу уюта. Спасибо, сестра, что всегда рядом. Чувствую и берегу. Я тебя люблю. Спасибо, любимый наш дядя, что сфотографировал нас тогда. Будто бы вчера», — написала она.

На снимках сестры обнимаются в домашней обстановке и хорошо проводят время друг с другом.

Первой супругой Константина Кинчева была Анна Голубева, подарившая ему сына Евгения. В 1988 году рок-музыкант, будучи женатым, без памяти влюбился в дочь заслуженного артиста РСФСР Александра Локтева Александру Панфилову. Его не смущало, что у нее есть дочь от первого брака. Позже он заключил брак с Александрой, в котором появилась наследница артиста Вера.

Напомним, Мария Кинчева-Панфилова умерла из-за последствий перенесенного коронавируса. О ее жизни не так много данных. Известно, что она закончила ГИТИС и зарабатывала деньги за счет организации различных съемок. В 2017 году наследница Константина вышла замуж за Петра Горбачева, от которого девушка в 2011 году родила сына.