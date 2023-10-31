«Я тебя люблю!»: Диана Пожарская поздравила Ивана Янковского с днем рождения

Звезда сериала «Элеон» Диана Пожарская счастлива в браке с актером Иваном Янковском. Накануне ему исполнилось 33 года. Звездная супруга трогательно поздравила артиста в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Happy 33. С днем рождения, Ванечка! Я тебя люблю!», — написала артистка.

Ивана поздравила и его сестра Елизавета Янковская. Она опубликовала снимок, на котором актер смеется. Подпись гласила: «Я тебя люблю». Она с юмором подошла к поздравлению.

«С днем рождения, мой брат-дракон», — сказала Янковская.

В ответ на поздравление Янковский оставил эмодзи в виде сердца в комментариях.

Поклонники присоединились к поздравлению артиста. Они пожелали ему здоровья, счастья, благополучия, веселого настроения и исполнения всех желаний.

Диана и Иван поженились в декабре 2021 года. Пара воспитывает сына Олега, которому минувшим летом исполнилось два года.

Напомним, ранее Янковский напугал болезненной худобой на похоронах Панфилова. В соцсетях поклонники не сразу узнали кумира. Обычно, у нее своя неизменная улыбка. Но в этот раз повода для радостей не было, именно поэтому Иван был непохож на себя.