Не поднимал глаз: Янковский напугал болезненной худобой на похоронах Панфилова

Актер Филипп Янковский после долгого отсутствия на публике появился на похоронах российского режиссера Глеба Панфилова. Присутствующие отметили, что мужчина похудел и прятал глаза.

В последнее время поклонники почти не видят Янковского на людях. Они могут лицезреть актера только на экране. Он старается вести тихий образ жизни и не показываться на публике. Мужчина остался в России, где активно работает. Его сын Иван вместе с женой Дианой Пожарской тоже не отличаются скандальной репутацией и снимаются в кино. Кроме того, они воспитывают ребенка.

Журналисты запечатлели Филиппа Янковского на похоронах режиссера Глеба Панфилова, которые прошли 30 августа. Прощание посетили многие звезды кино и театра: Леонид Ярмольник, Марк Варшавер, Мария Миронова, Сергей Мирошниченко и другие. Янковский появился перед публикой мрачнее тучи. Он не поднимал глаз и выглядел очень худым.

В соцсетях поклонники не сразу узнали кумира. Обычно, у нее своя неизменная улыбка. Но в этот раз повода для радостей не было, именно поэтому Янковский был непохож на себя.

Ранее мы писали о том, как на прощании с режиссером выглядел другой известный актер Виктор Раков. Многие не сразу узнали 61-летнего мужчину. Он сильно изменился – прибавил в весе и оброс. Возможно, это связано с тем, что Виктор Викторович редко появляется на сцене. Его можно увидеть в постановке «Шут Балакирев» в «Ленкоме», об остальных работах ничего не известно.