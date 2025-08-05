«Я тебя люблю»: Бородина похвасталась дорогим подарком от мужа, которого в Сети называют альфонсом

Блогер Николай Сердюков сделал жене Ксении Бородиной дорогой подарок. Он купил для нее сумку в форме сердца за полмиллиона рублей.

Сюрпризом супруга телеведущая похвасталась в личном блоге. Аксессуар от известного бренда лежал в ее номере, когда она вернулась в гостиницу после шоппинга.

«Я тебя люблю», - написала Бородина, поблагодарив мужа за подарок.

К слову, дорогую сумку Николай приобрел после того, как в Сети его назвали альфонсом. Поклонники телеведущей уверены, что у ее мужа ничего нет за плечами, поэтому он живет за счет жены. Ксения неоднократно защищала супруга от хейтеров и доказывала, что они неправы, но , тем не менее, негативные комментарии продолжают поступать.

Напомним, что Бородина и Сердюков познакомились на съемках шоу «Последний герой». Блогер в проекте был участником, а Ксения – ведущей. После завершения работы они стали общаться за пределами камер и вскоре объявили о своем романе. А летом 2025 года пара сыграла свадьбу.

Ранее Ксения Бородина познакомила нового мужа с отчимом-итальянцем.