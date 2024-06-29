Отдыхают втроем: с кем Гарик Харламов и Катерина Ковальчук отправились в свадебное путешествие

Недавно резидент Comedy Club Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук. Сейчас молодожены отдыхают в Сочи. Однако, как оказалось, артисты отправились в свадебное путешествие не одни.

Катерина Ковальчук поделилась в личном блоге снимком с матерью Гарика Харламова Натальей. Они позировали перед камерой в белых нарядах в поселке Красная поляна и выглядели счастливыми. Судя по всему, Наталья Харламова присоединилась к сыну и невестке во время их свадебного путешествия.

Напомним, Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились в 2021 году на съемочной площадке сериала «Гусар», в котором сыграли главные роли. Примечательно, что пара дважды сходилась. Артисты начали встречаться в 2021 году, но в феврале этого года шоумен объявил о разрыве с актрисой. Однако уже в апреле пара снова начала делиться совместными кадрами в Сети, а позднее резидент Comedy Club объявил, что скоро женится на возлюбленной. 6 июня стало известно о свадьбе юмориста и актрисы.

Гарик Харламов уже был дважды женат. Первой супругой актера стала бывший менеджер одного из ночных клубов Москвы Юлия Лещенко. Брак продлился с 2010 по 2013 год. Во второй раз телеведущий женился на актрисе Кристине Асмус в 2013 году. Спустя год у пары родилась дочь Анастасия. В 2020 году артисты развелись.

Ранее мы писали о том, что Катерина Ковальчук показала, как проходит их с Гариком Харламовым медовый месяц.