«Я тебя достану»: Татьяна Буланова заявила об угрозах в ее адрес

Певица Татьяна Буланова поделилась откровениями о странных поклонниках, которые ее преследовали. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что одержимые фанаты появляются в ее жизни с периодичностью раз в десять лет, и рассказала о самых пугающих случаях, связанных с ними.

По словам Татьяны Булановой, самая страшная история произошла в 1996 году. Один из навязчивых поклонников узнал номер телефона артистки и начал оставлять на автоответчике сообщения с угрозами украсть ее и увезти, а затем прислал толстую тетрадь с двойным посланием.

«Там одним почерком было написано „Я тебя люблю“. Потом переворачиваю, а там написано „Я тебя достану“», — рассказала Татьяна Буланова.

Другой жуткий случай произошел с одержимым фанатом, который приходил к квартире знаменитости и молился перед дверью.

«У нас стояла там камера. Мама говорит: „Представляешь, какой-то мужик пришел, снял куртку, разложил перед дверью, и кланяется, молится, кланяется, молится“», — поделилась певица.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Буланова рассказала о браке с абьюзером, который причинил ей много вреда. Однако артистка не стала раскрывать имя этого мужчины.