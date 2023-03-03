«Я тебе сама их вставлю!»: Пугачева набросилась на известного певца

Один из самых эпатажных певцов Шура дал большое интервью, во время которого рассказал о творчестве, жизни и своих коллегах. 47-летний артист был откровенен с ведущей Аленой Жигаловой и даже вспомнил случай, когда Алла Пугачева набросилась на него из-за зубов.

В эфире шоу на YouTube-канале Super музыкант рассказал историю о том, как Примадонна заставила его заниматься зубами. Напомним, что Шура обрел популярность во времена, когда отличался необычным стилем и отсутствием передних зубов. В то время все считали, что это его фишка. Но Алла Борисовна не разделяла всеобщее мнение. Шура дружил с народной артисткой, которая посоветовала ему вставить зубы, потому что волновалась за здоровье юноши.

«Аллочка мне ... дала за зубы: «Если ты их не вставишь, я тебе сама их вставлю!». Я тогда беззубый ходил, она говорит: «Давай-ка, дорогой мой, займись зубами. Все хорошо — красивый, смешной, но вставь! Иначе я тебе!» — поделился певец.

Знаменитость говорит, что очень долго искал хорошего дантиста, но в итоге так и не смог найти его самостоятельно. Тогда Пугачева дала ему контакты врача, который оказался настоящим профессионалом. Теперь Шура ходит с имплантами.

Ранее мы писали о том, как Шура сделал смелое заявление в сторону звезды отечественной эстрады Надежды Бабкиной. Исполнитель заявил, что переспал и поцеловал бы 72-летнюю брюнетку.