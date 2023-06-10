«Я тебе обещала»: дочь Юдашкина написала письмо умершему отцу

Модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая. После его смерти разразился скандал из-за долгов Дома моды. Семья не объясняла происходящее, но на 40 день после смерти дочь Юдашкина сделала заявление.

Галина написала умершему отцу письмо. Оно было опубликовано в соцсетях. Как бы разговаривая с отцом, Галина со слезами на глазах призналась, что не может смириться с утратой. Девушка до сих пор хочет позвонить Юдашкину по телефону, услышать его голос и рассказать о своей жизни.

«Я тебе обещала, что бренд который ты растил 35 лет будет в надежных руках, сделаю все, чтобы тебе не было стыдно и ты гордился мной!», — написала Галина.

Завершила девушка письмо теплыми словами любви, отмечая, что думает об отце каждый день.

Ранее мы писали, что Аллу Пугачеву осудили за поведение на похоронах Юдашкина.