«Печальное зрелище»: 74-летнюю Аллу Пугачеву осудили за поведение на похоронах Юдашкина

Алла Пугачева давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка перебралась в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. Однако в мае произошло событие, которое все же заставило исполнительницу хита «Арлекино» вернуться в Москву. Речь идет о похоронах Валентина Юдашкина. В эфире шоу «Эмпатия Манучи» Надежда Бабкина рассказала о странном поведении коллеги на прощании с модельером.

По словам певицы, похороны Юдашкина — «печальное зрелище», которое собрало многих известных людей. Надежда сообщила, что заметила Пугачеву в тот день на кладбище и даже поздоровалась с ней, однако исполнительница хита «Арлекино» проигнорировала ее приветствие.

«Она не захотела ни с кем общаться», — цитирует The Voice высказывание Бабкиной из нового интервью.

Ранее Надежда сообщила об обиде на Аллу Пугачеву и раскритиковала ее переезд в Израиль. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 64-летняя Лариса Гузеева публично рассказала о смерти близкого человека. Высказывание актрисы читайте в этой статье.