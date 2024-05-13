«Я тебе что, Волочкова?»: Валерия поссорилась с Иосифом Пригожиным из-за шпагата

Певица Валерия активно следит за фигурой. Исполнительница хита «Часики» старается правильно питаться и регулярно занимается спортом. Супруг артистки, продюсер Иосиф Пригожин, поддерживает жену в стремлении выглядеть лучше. В личном блоге муж Валерии поделился кадрами ее тренировки в спортзале, что стало поводом для размолвки супругов.

На опубликованных продюсером кадрах видно, как Валерия занимается в спортзале и садится на шпагат. Однако певице не понравилось, что муж ее снимает, и потребовала его прекратить.

«Я тебе что, Волочкова? Ты меня каждый раз снимаешь в шпагате», — возмутилась Валерия.

Иосиф Пригожин выполнил просьбу артистки, но все же поделился роликом в соцсети. По признанию продюсера, ему нравится наблюдать за тренировками супруги.

«Воскресный день. Восхищаюсь. Пусть моя ругается, а мне нравится. Злится, когда снимаю ее в шпагате», — написал Иосиф Пригожин.

В недавнем интервью Валерия призналась, что всю жизнь работает над сохранением стройной фигуры. Певица рассказала, что старается придерживаться определенных правил в питании. Так, она соблюдает нормы белков, жиров и углеводов, при этом не отказывая себе в любимых продуктах. Кроме того, артистка активно занимается спортом.

Ранее сообщалось о том, что Валерия назвала жизнь на диете «адским существованием».