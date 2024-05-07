«Адское существование»: Валерия рассказала, как голодала ради стройной фигуры

56-летняя певица Валерия назвала жизнь на диете «адским существованием». Она рассказала о том, как правильно поддерживает форму в интервью Леди Mail.ru.

Знаменитость призналась, что всю жизнь работает над стройностью и постоянно сидела на диетах. Только через много лет она поняла, что можно не мучиться, а выработать правильную схему питания, о которой ей рассказал нутрициолог.

По признанию артистки, она всегда была склонна к полноте. Поклонники с трудом верят в эти слова, глядя на стройную блондинку.

«Я на диете всю жизнь сидела и меня уже потряхивает. Сколько я, склонная к полноте, голодала, вспомнить страшно. Это не жизнь, а адское существование», — заявила Валерия.

Певица рассказала, что сейчас она придерживается нормы белков, жиров и углеводов, не отказывая себе в любимых продуктах, соблюдая правила, но иногда их нарушая. Она может позволить себе вкусный сытный ужин, но не часто.

«Я ни разу не малоежка и кусочком куриной грудки в 100 граммов в сочетании с парой листиков салата сроду не наемся. Ем, сколько душе хочется, просто не забываю, что если на завтрак у меня был жирный творог, то жирный стейк на ужин уже не вариант. Зато салата могу съесть сколько душе угодно», — поделилась артистка.

Кроме того, Валерия активно занимается спортом. Она так привыкла держать себя в форме с помощью упражнений, что уже не видит без этого свою жизнь. По словам женщины, это стало для нее рутиной – как умывание и чистка зубов.

Иногда Валерия с ужасом вспоминает свой возраст, а после смотрит в зеркало и сразу успокаивается. Певица дала понять, что полностью довольна своей внешностью.

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