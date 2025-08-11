«Я таю на глазах»: Полина Диброва сделала признание после скандала с изменой мужу

Жена Дмитрия Диброва, отправившая детей в Ростов-на-Дону после скандала с изменой, вышла на связь в соцсети. Полина Диброва показала, как проводит время без сыновей и мужа, и призналась, что сильно похудела.

На данный момент 65-летний Дмитрий Дибров и его супруга не комментировали вспыхнувший скандал и предстоящий развод. Сейчас телеведущий находится в Испании, а 36-летняя Полина Диброва недавно вернулась домой из путешествия в Ереван. Модель, которая, по слухам, изменила мужу с другом семьи, отправила детей из Москвы в Ростов-на-Дону, подальше от разборок.

В личном блоге Полина Диброва поделилась кадрами, снятыми во дворе загородного дома. Супруга шоумена предстала перед камерой в фиолетовом спортивном костюме, состоящем из укороченного топа и лосин, показав фигуру. Модель собрала волосы в хвост и скрыла глаза за солнцезащитными очками. Она бегала по дорожкам и газону, играя с собакой.

«Воскресные забавы. Кажется, я таю на глазах», — заявила жена Дмитрия Диброва, указывая на то, что она заметно похудела.

Напомним, звездная пара состоит в браке с 2009 года, у них трое детей. Недавно в СМИ появилась новость о грядущем разводе Дибровых из-за измены модели. Как сообщается, любовник Полины Дибровой по имени Роман является бизнесменом и другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Супруги хранят молчание, но жена артиста уверяет: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод пары.

Ранее сообщалось о том, что Полина Диброва продолжила общение с бывшим, с которым встречалась до свадьбы.