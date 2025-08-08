Возникли сильные чувства: Полина Диброва поговорила с бывшим о разводе и романе с миллиардером

Жена ведущего Дмитрия Диброва Полина продолжает общение с бывшим по имени Сергей, которого бросила ради свадьбы с шоуменом. На днях они переписывались и обсудили в том числе ее развод и роман с миллиардером.

Об этом сообщает Kp.ru.

Сергей и Полина познакомились в одном модельном агентстве и начали встречаться. Когда Дмитрий Дибров встретил девушку, она была в отношениях.

Позже в одном интервью Дмитрий говорил, что страдал из-за той ситуации. Сергей спокойно воспринял разрыв с Полиной. Сейчас он живет в Ростове, женат, воспитывает двоих сыновей.

Сергей и Полина тем не менее продолжают общаться. Мужчина говорит, что она осталась такой же доброй, искренней и открытой. Бывший кавалер поздравлял Полину с рождением детей, и она в свою очередь тоже.

В недавней переписке бывшие возлюбленные коснулись темы с разводом и новых отношений. Полина сказала, что возникли сильные чувства. Она дала понять, что все обдуманно, пишет издание.

Ранее Диброва прервала молчание и поблагодарила всех за поддержку. Она призналась, что видит «много хорошего и доброго».