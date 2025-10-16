«Это вопрос закона, а не справедливости»: Яна Поплавская возмущена, что Аллу Пугачеву не признали иноагентом
© Starface.ru
Актриса Яна Поплавская прокомментировала информацию о том, что уехавшая из России певица Алла Пугачева получает пенсию около 67 тыс. рублей, в то время как другие пенсионеры – меньше 30 тыс. Мнение артистки узнал сайт «Страсти».
«Это вопрос закона, а не справедливости, которой как таковой нет именно в отношении А.Б.! Даже после ее интервью и рассказа об «уважаемом и прекрасном человеке» террористе Дудаеве певицу не сделали иноагентом. В отношении некоторых персоналий, в их числе А.Б., наша Фемида слепа, глуха и бессовестна», - сказала Поплавская.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился тем, что Пугачева ежемесячно получает на счет свыше 105 тыс. рублей. В данную сумму входят компенсация за звание народной артистки СССР, доплаты за государственные ордена и федеральные надбавки.
Бородин назвал это «возмутительной ситуацией» и заявил о планах направить запрос для правовой оценки факта. По его мнению, если законодательство позволяет подобное, стоит его пересмотреть.
«Пока тысячи пенсионеров сводят концы с концами, человек, публично дистанцировавшийся от страны, продолжает получать выплаты из нашего бюджета и выводить их за рубеж. Это не вопрос личной неприязни, это вопрос справедливости и целевого расходования госсредств», - писал глава ФПБК.