«Это вопрос закона, а не справедливости»: Яна Поплавская возмущена, что Аллу Пугачеву не признали иноагентом

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился тем, что Пугачева ежемесячно получает на счет свыше 105 тыс. рублей. В данную сумму входят компенсация за звание народной артистки СССР, доплаты за государственные ордена и федеральные надбавки.

Бородин назвал это «возмутительной ситуацией» и заявил о планах направить запрос для правовой оценки факта. По его мнению, если законодательство позволяет подобное, стоит его пересмотреть.

«Пока тысячи пенсионеров сводят концы с концами, человек, публично дистанцировавшийся от страны, продолжает получать выплаты из нашего бюджета и выводить их за рубеж. Это не вопрос личной неприязни, это вопрос справедливости и целевого расходования госсредств», - писал глава ФПБК.