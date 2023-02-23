Я там частый гость: перекошенная Волочкова проговорилась о пластических операциях

Балерина Анастасия Волочкова, состояние которой не на шутку подкосила проблема с суставом, заявила, что в последнее время часто посещает Институт пластической хирургии. При этом экс-прима Большого театра всегда утверждала, что в 47 лет у нее всё свое.

«Возможно, для многих удивительно, что я в последнее время частый гость в Институте пластической хирургии», - написала в соцсетях Волочкова.

Балерина поспешила добавить, что в центре она делает не пластику, а процедуры физиотерапии.

«Молодость и состояние моей кожи носят генетический характер», - сообщила Волочкова.

Физиотерапия нужна ей, чтобы восстановить сустав и не прекращать нагрузки в связи с подготовкой к шоу, запланированному на 2 марта.

Ранее сообщалось, что врач приехала в дом Волочковой и ночует там, спасая балерину от беды.