«Я такой придира!»: Филипп Киркоров сделал неожиданное признание на премьере фильма

Певец Филипп Киркоров посетил премьеру фильма в Москве и удивил необычным аксессуаром. В беседе с mk.ru артист рассказал, что хранит в своей необычной сумке, и сделал неожиданное признание.

23 декабря в кинотеатре «Октябрь» в Москве состоялась премьера фильма «Небриллиантовая рука», которую посетили многие знаменитости. Особое внимание среди гостей мероприятия привлек Филипп Киркоров, появившийся на красной дорожке в рубашке с галстуком, клетчатом костюме и кепке, держа в руках необычный аксессуар — сумку в виде собаки. В разговоре с журналистами певец признался, что ее сшили эксклюзивно для него.

Кроме того, артист раскрыл, что положил в сумку. По словам Филиппа Киркорова, он носит с собой все необходимое: аккумулятор для телефона, деньги и ключи от квартиры. Певец признался, что в ремонт в его студии длится уже три года, объяснив это своей придирчивостью.

«Аккумулятор, еще один зарядный аккумулятор, денежка, ключи от квартиры, где деньги лежат. У меня пока одна квартира, а в свою студию я никак не могу переехать, потому что ремонт уже три года идет. Я такой придира!» — поделился Филипп Киркоров.

В «Небриллиантовой руке» артист исполнил роль Раисы Захаровны из фильма «Любовь и голуби». Как рассказал Филипп Киркоров, во время съемок картины он «вдохновлялся работами легендарных актрис» Людмилы Гурченко и Светланы Светличной, «которые создавали атмосферу 70-х годов».

Также на премьере появились Дима Билан, Алексей Воробьев, Тина Канделаки, Юлия Барановская, Алсу, Михаил Галустян, Регина Тодоренко и Влад Топалов, Джиган, Илья Соболев и другие знаменитости.

Ранее мы писали о том, что раскрыто, сколько стоит сумка в виде таксы, с которой Филипп Киркоров пришел на премьеру фильма в Москве.