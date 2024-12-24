Филипп Киркоров вышел в свет с оригинальной сумкой-таксой: сколько стоит аксессуар
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В Москве прошла премьера пародийного фильма «Небриллиантовая рука». На мероприятие пришел Филипп Киркоров, сыгравший одну из эпизодических ролей в картине. Король поп-эстрады вышел в свет с клетчатой сумкой-таксой. Портал «Страсти» выяснил, сколько стоит необычный аксессуар.
Экс-супруг Примадонны появился на премьере в рубашке с галстуком, поверх которой надел клетчатый пиджак и фуражку. Артист подобрал аксессуар в тон образу — сумку-тоут в виде таксы, и тоже в клеточку. Видео с публичного мероприятия он разместил в своих социальных сетях.
Согласно данным с маркет-плейсов, такой аксессуар стоит около 400 тыс. рублей, а, если быть точным, 388 тыс. рублей, согласно нынешнему курсу.
Сумка бренда Thom Browne сделана из телячей кожи. Источником вдохновения для дизайнера стала его собственная такса.
Премьера фильма «Небриллиантовая рука» пройдет 31 декабря на телеканале ТНТ. Главные роли в нем сыграли Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин.
Напомним, недавно Филипп Киркоров заявил, что одна из ролей в фильме изначально предназначалась Насте Ивлеевой. Но артист поставил ультиматум к продюсеру картины Тины Канделаки — либо он, либо она. В итоге блогера не позвали на съемки.