«Я такой план придумала»: Айза уже решила, где будет проводить старость

Айза-Лилуна Ай поделилась своими планами на старость. В Telegram-канале блогерша заявила, что в будущем не хочет стать обузой для своих детей.

40-летняя российская телеведущая уже задумалась о старости. В своем микроблоге Айза поделилась новостью, в которой говорится, как 11 женщин на пенсии объединились и стали жить вместе.

Экс-супруга Гуфа призналась, что мечтает так же провести остаток дней, а именно вместе с близкими в одном большом доме. Только звезда подчеркнула, что речь идет не про детей.

«Я давно такой план придумала на старость. Самые близкие в одном доме. Наймем персонал, который будет нам готовить, ухаживать за нами», — поделилась она.

Поклонники, в свою очередь, поддержали Айзу, а некоторые уже предложили рассмотреть их кандидатуру в качестве будущего сожителя.

«Я с вами. Где оставить заявку?», «Можно меня тоже взять с собой?», «Я готова забронировать место в этом доме», — комментируют фанаты.

