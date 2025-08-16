«Меня сравнивали с землей»: Юлия Меньшова рассказала, как родители «пытали» ее

Юлия Меньшова рассказала «чудовищную историю» из юности. На шоу Павла Воли 56-летняя телеведущая призналась, что родители были ее главными критиками.

Дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой отметила, что из-за знаменитых родителей в юности у нее было много неприятных ситуаций. В частности, ей приходилось постоянно выслушивать критику как от отца, так и от матери.

«Когда я училась в институте, была прямо трагическая история у нас с ними, чудовищная. Они вели себя как последние дураки», — негодует Юлия.

Меньшова рассказала, как близкие приходили к ней на экзамены в институт и смотрели на нее. Актриса назвала это «пыткой» и добавила, что дрожала от страха каждый раз, когда они вместе выходили из аудитории.

«Подъезжая к дому, я собиралась в кулачок и думала, надо как-то «проткнуть этот шарик». И говорила: «Ну как вам?» А дальше меня сравнивали с землей», — делится телеведущая.

При этом преподаватели актерского факультета Школы-студии МХАТ, по словам Юлии, ее обожали. Восторженно отзывался о ней и мастер курса Александр Калягин.

Однажды родители в очередной раз приехали к ней на экзамен в конце второго курса, и тогда Меньшову похвалили все педагоги. Но вот отец заявил, что преподаватели лишь жалеют Юлию, и посоветовал ей забрать документы из института.

«Папа мне говорит: «Мне кажется, что тебя просто из жалости хвалят. Просто, может быть, из уважения ко мне, к моей фамилии, и не рискуют сказать, насколько ты ужасна», — рассказывает знаменитость.

Напомним, Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Семья похоронила режиссера на Новодевичьем кладбище.

