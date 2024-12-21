Актер Сергей Романович рассказал о проблемах с деньгами и упущенных ролях. Об этом сообщает StarHit.

Некогда популярный актер Сергей Романович в последние годы не снимается в кино и сериалах. Все из-за того, что он принял ислам и теперь отказывается от ролей, где есть поцелуи или постельные сцены. Именно по этой причине Романович не сыграл в нашумевшем сериале «Слово пацана», о чем сейчас жалеет.

«После „Слова пацана“ надо мной издевались, смеялись. Меня тогда это задело, это послужило спусковым крючком, очень мощным триггером, потому что я люблю кино, актерство и посвятил этому всю жизнь. У меня была очень сильная злость после сериала», — рассказал он.

Кроме отсутствия ролей, у Романовича возникли проблемы с финансами — несколько лет назад он купил недвижимость в Турции, однако позже актер решил вернуться в Россию и продать квартиру. Вот только выгодной сделка не оказалась.

«Я продал квартиру, но я вообще такой лох просто. Договор на квартиру мы заключали в лирах. Потом лира очень сильно упала. Я в этот момент мог выкупить квартиру, заплатив еще чуть-чуть денег и забрать эту хату. Если бы я это сделал, сейчас эта квартира стоила бы полтора миллиона долларов, а я просто забрал 150 тысяч», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена оставила рэпера Пашу Техника без квартиры.