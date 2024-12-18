«Девочки, учитесь»: бывшая жена оставила рэпера Пашу Техника без квартиры

Бывшая жена блогера и рэпера Паши Техника призналась, что у него нет квартиры. Ева Карицкая заявила в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром», что вся недвижимость экс-супруга оформлена на нее.

Оказалось, что квартира скандальной звезды принадлежит девушке, с которой он развелся в мае 2023 года. До этого они встречались девять лет, а в 2019 году у них родился сын. Недвижимость артист переписал на мать ребенка.

«Девочки, учитесь. Разводитесь, а потом берите ипотеку или покупайте недвижимость за счет своего бывшего мужа», — заявила Ева.

Экс-супруга знаменитости не смогла определиться, считает ли его «хорошим» или «плохим». При этом она отметила, что мужчина никогда не поднимал на нее руку, а вот она несколько раз мечтала ударить его «сковородой».

«Паша добрый человек, но он больной», — пришла к выводу Карицкая.

Напомним, что за рэпером закрепилась слава скандального человека. Паша Техник несколько раз попадал в громкие истории, а в ноябре его оштрафовали за песни про запрещенные вещества.

Ранее продюсер Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» раскрыл, куда пропал и сколько зарабатывает Паша Техник.