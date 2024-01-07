«Пока вы плюетесь ядом в спину»: экс-бойфренд Ани Лорак закрутил роман с моделью

Бывший бойфренд Ани Лорак представил свою новую возлюбленную. Девушкой Мурата Налчаджиоглу стала модель Анастасия.

Исполнительница хита «Раздетая» разошлась с предпринимателем еще несколько лет назад. Только вот мужчина недолго страдал в одиночестве. За это время он успел завести несколько романов.

Еще недавно в Сети обсуждали брак Мурата с Лилией, однако спустя пять месяцев пара приняла решение о расставании. Предприниматель отказывался раскрывать причины поспешного развода.

«Прошу вас уважать мои личные границы и не задавать вопросы по поводу личной жизни», – отмечал он.

А накануне в соцсетях появились кадры, на которых Налчаджиоглу держится за руки и целуется с очередной девушкой на фоне заката. Оказалось, что новая избранница бывшего Ани Лорак – модель по имени Анастасия.

«Идем в счастливое будущее, пока вы плюетесь ядом в спину», – прокомментировала девушка в своем микроблоге.

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