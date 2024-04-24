«Я таких ролей не играл»: Юрий Чернов сообщил о новом предложении сняться в кино

Народный артист РФ Юрий Чернов сообщил о приглашении сыграть в новой картине. Об этом пишет Газета.Ru.

«Вот сейчас прислали сценарий, и я думаю, что тоже соглашусь, потому что роль такая необычная. Я, по-моему, таких ролей не играл, и мне это интересно. После моего юбилея я встречусь с режиссером», - поделился артист.

Актер отметил, что предстоящий фильм является «очень серьезной историей». При этом другие детали Чернов предпочел не раскрывать.

Помимо этого, знаменитость ждут съемки в полнометражной ленте режиссера Оксаны Сташенко. В фильме ему предстоит исполнить главную роль.

«Я снялся в картине замечательного режиссера и актрисы, удивительного человека Оксаны Сташенко. Это короткометражка под названием «Вовка». Этот фильм получил награду на фестивале, и теперь Оксана сняла полный метр. Вот в этом же полном метре я у нее буду играть как бы продолжение той короткометражки», - уточнил Чернов.

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