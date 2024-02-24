«Я таких не встречала»: певица Глюкоза показала редкие фото с Любовью Успенской в день ее юбилея

Звезда русского шансона Любовь Успенская 24 февраля отмечает день рождения. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) публично поздравила подругу с юбилеем и поделилась редкими фото с именинницей. Об этом пишет The Voice.

Наталья Ионова обратилась к подруге с теплыми словами и опубликовала в своей соцсети серию редких фото с ней.

«Я таких не встречала и не встречу. Любочка, моя любовь, с днем рождения! Удивляюсь твоей энергии: как ты умеешь чувствовать, любить, заботиться. Ты умеешь дружить — знаю это не понаслышке. И я так счастлива, что нашей дружбе уже много лет, и через многое мы прошли вместе», — подписала серию снимков Глюкоза.

Напомним, в этом году Любовь Успенская проведет свой день рождения на сцене. Певица выступит с сольным юбилейным концертом в Crocus City Hall в Москве. Артистка призналась, что на мероприятии впервые прозвучат несколько ее новых песен.

Ранее сообщалось о том, что Глюкоза рассказала, в чем секрет ее долгих и счастливых отношений с супругом, бизнесменом Александром Чистяковым.