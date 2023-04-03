«Я такая богатая»: 69-летняя Лайма Вайкуле заявила, что в любой момент может вернуться в РФ

Лайма Вайкуле считается самой обсуждаемой персоной в России. Певица давно покинула территорию нашей страны, но при этом она продолжает оставлять провокационные высказывания. Совсем недавно Лайма заявила, что своими концертами «кормила» СССР, вот почему россияне не имеют права ее критиковать. На этот раз Вайкуле дала откровенное интервью Ксении Собчак и вновь привлекла к себе внимание.

Лайма уже достаточно давно не появлялась перед отечественной публикой. По словам артистки, она в последнее время «проигнорировала сольные концерты». При этом Вайкуле считает, что российский рынок для нее не закрыт: если она захочет, то всегда может вернуться в РФ.

«Я настолько в последнее время проигнорировала сольные концерты. Я мало работала, я такая богатая. А меня приглашают в Лондон, в Париж, в Чехословакию. Если я захочу, у меня будет российский рынок», — высказалась знаменитость.

Лайма добавила: о возвращении в Россию пока рано говорить. «Пока все не закончится так, как, я считаю, все должно закончиться, ноги моей там не будет», — резюмировала Вайкуле.

Напомним, 30 лет назад артистка победила онкологию, однако летом 2022 года появились слухи о возникшем рецидиве у нее. В недавней беседе с журналистами Лайма открыто заговорила о борьбе с раком.

Не менее интересна та история, в которой дочь Славы рассказала, что ей пришлось пережить во время родов. 30 марта Александра впервые стала мамой, однако, как выяснилось, это произошло раньше срока. Из-за того, что малыш обмотался пуповиной, врачи приняли решение об экстренной операции.