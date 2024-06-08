«Я так устал за эти годы от страз»: Филипп Киркоров показал гостевой дом и удивил признанием

Певец Филипп Киркоров владеет роскошным особняком на полуострове в Мякининской пойме. Однако специально для гостей исполнитель хита «Просто подари» построил также отдельные домики, по одному из которых провел экскурсию для издания StarHit.

Снаружи гостевой дом оформлен в итальянском стиле, при этом внутреннее убранство выполнено в сдержанных, светлых тонах, без особой роскоши.

«Я так устал за эти годы от страз, от света яркого, от вот этих разноцветных красок на сцене, в творчестве. Так что, когда приезжаешь домой, хочется все видеть в таких теплых домашних тонах», — признался Филипп Киркоров.

Примечательно, что некоторые детали интерьера напоминают о хозяине загородного участка. Так, при входе гости могут увидеть декоративного слона, которого Филиппу Киркорову подарили на один из праздников. Стены в прихожей дома оформлены в виде арок из «Санта-Барбары». По словам певца, это его любимый стиль. Прихожая с огромным диваном совмещена с небольшой кухней из дерева, окна которой выходят на улицу.

Для гостей оборудована узкая гостиная с диваном и зеркалами, которые визуально увеличивают пространство. На втором этаже расположены две спальни, одна из которых выполнена в приглушенных тонах, а вторая комната — бежево-золотая. Также наверху хранятся веера, которые Филипп Киркоров приобрел на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае, а на всех полках в спальне расположены фотографии артиста.

«Я всегда очень мечтал, чтобы у меня был дом для гостей, друзей родственников: папина сестра, брат, дети вырастут — тоже будут приезжать в гости. А я очень люблю гостей», — поделился певец.

Филипп Киркоров отметил, что сначала планирует пригласить к себе в гостевой дом коллег — Ани Лорак и Николая Баскова.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров отправит деньги на благотворительность в случае победы в суде над Любовью Успенской.