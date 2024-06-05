Киркоров отправит деньги на благотворительность в случае победы над Успенской

Киркоров отправит деньги на благотворительность в случае победы в суде над Успенской. Об этом сообщает Kp.ru.

Судебный спор между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской не утихает — уже завтра состоится очередное заседание, на котором может решиться судьба артистов. Напомним, Киркоров подал в суд на певицу после ее слов о «женоненавистничестве» поп-короля.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский передал журналистам заявление певца.

«Я верю в справедливость правосудия, поскольку каждый гражданин нашей страны должен знать, что нельзя оболгать и оскорбить человека ради ежесекундной саморекламы, оставшись безнаказанным. Вот это и есть то ради чего и возник этот иск, а не ради денег, как некоторые говорят», — заявил поп-король.

Киркоров также объяснил, что готов в случае выигрыша направить деньги на благотворительные цели. Напомним, певец требует взыскать с коллеги 10 миллионов рублей моральной компенсации.

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