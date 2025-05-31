«Я так устал за эти четыре года»: Николай Цискаридзе раскрыл, почему до сих пор одинок

Николай Цискаридзе посвятил себя балету и преподавательской деятельности, так и не устроив личную жизнь. В беседе с Лаурой Джугелией на YouTube-канале FAMETIME TV народный артист России раскрыл, почему все еще остается одиноким.

По словам Николая Цискаридзе, он никогда не ставил перед собой цель жениться и обзавестись семьей. 51-летний артист балета признается: он всегда боялся ответственности, которая «обрушится» на него с появлением близких людей.

«Ответственность во мне вызвала такое отторжение, что я всегда не хотел семьи, чтобы ни за кого не отвечать. Потому что ребенок, собака, жена — это колоссальная ответственность», — заявил Николай Цискаридзе.

Телеведущий раскрыл: к такому убеждению его привела потеря дорогих ему людей в течение последних нескольких лет. Череда трагедий заставила Николая Цискаридзе отказаться от сближения с кем бы то ни было.

«Я так устал вот за эти четыре года, пока я… Ну, умирало много моих близких. Я так не хотел, и не хочу больше ни за что дома отвечать. Мне и так хватает ответственности», — поделился артист балета.

Бывший премьер Большого театра редко делится подробностями личной жизни и рассказывает о своей семье. Известно, что Николая Цискаридзе воспитывала мать, а о его отце было принято умалчивать. Ламара Цискаридзе скончалась в 1994 году в результате перенесенного инсульта. Педагог потерял много близких людей и отпустил прошлое, но иногда грустит из-за того, что многое не успел с ними обсудить.

«Меня вообще прошлое не держит. Мне просто иногда очень жалко, что и моих педагогов, и вот родных их нет. Я бы хотел что-то узнать, потому что я уже вырос, я уже могу их послушать. Я все время бежал, мне было не до них. Они мне что-то рассказывали… Я отвечал: „Ну, потом расскажешь“. А потом не случилось», — высказался телеведущий.

Ранее Николай Цискаридзе рассказал о пережитой депрессии: «Настолько большая боль внутри, что не радует ничего».