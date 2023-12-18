«Большая боль внутри»: Цискаридзе рассказал о депрессии

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал о том, как поборол депрессию. Знаменитость признался, что после громкого ухода из Большого театра долгое время не мог прийти в себя. Решение покинуть это место далось ему тяжело. Подробностями своей жизни он поделился в передаче «Однажды…» на НТВ.

Цискаридзе называет этот период «очень тяжелым» в его жизни. По его словам, в эти дни он чувствовал себя неуютно.

«У тебя настолько большая боль внутри, что не радует ничего: ни еда, ни море, ни какой-то достаток, ни подарки», — признался артист.

Николай рассказал, что его друзья и близкие старались поддержать его, но из-за погруженности в свои мысли он не замечал этой поддержки. Осознание проблемы пришло неожиданно, когда Цискаридзе понял, как друзья заботятся о нем. Этот момент позволил ему по-новому взглянуть на жизнь. Он подчеркнул, что признание проблемы было ключевым шагом к изменению своего отношения к окружающему миру.

На данный момент 50-летний артист продолжает заниматься своим любимым делом с оптимизмом смотря в будущее. Он не строит глобальных планов, но надеется сохранить свой островок спокойствия в нестабильном мире. Он выразил желание остаться верным своим представлениям о прекрасном, основанным на великом русском искусстве и человеческих ценностях, таких как дружба, взаимопонимание и бережное отношение друг к другу.

«Я хочу остаться в разуме», — подытожил звезда.

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